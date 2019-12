Sottopasso a Sassa allagato, senza segnalazione di emergenza

L’AQUILA – La pioggia battente di questi giorni non ha risparmiato L’Aquila e l’aquilano. Allagato il sottopasso di Sassa sulla SS17.

Il sottopassaggio, di recente costruzione, è stato realizzato per bypassare i passaggi a livello. Dotato della moderna strumentazione di semafori e sbarre, il sistema di sicurezza che dovrebbe scattare in caso di situazioni di allerta meteo, in questo caso con l’allagamento in corso.

Dovrebbe, perché – come segnalato di numerosi automobilisti alla nostra redazione – la sbarra non è scattata e, di conseguenza, non si è abbassata, senza segnalare la situazione di pericolo per chi transitava lungo la strada e doveva attraversare il sottopasso.