Paganica, tre mesi senza telefono fisso

PAGANICA – Un disagio lungo ormai tre mesi, o quasi. A Paganica un guasto alla cabina telefonica ha mandato in tilt la linea di telefonia fissa Tim, con buona pace dei residenti.

«Da quasi tre mesi sono impossibilitata ad utilizzare il telefono. Sono una persona anziana e in caso di emergenza non so come comportarmi. È normale tutto questo?». A “Dillo al Capoluogo” la segnalazione di una residente.

Un problema già segnalato ripetutamente ai tecnici e agli operatori di telefonia. Gli operai addetti alla manutenzione della linea telefonica sono arrivati a Paganica per ripristinare il corretto funzionamento della linea.

«Il guasto, però, è stato risolto solo a metà. È stato infatti possibile ripristinare la linea internet Tim, mentre persiste il mancato funzionamento della linea di telefonia fissa», ci scrive una lettrice.

«Il guasto è stato riscontrato, da quanto ci è stato riferito dai tecnici, alla cabina telefonica che si trova di fronte al Parco delle Rose, sulla SS17. Ormai sono quasi tre mesi che non posso utilizzare il telefono e come me altri residenti di Paganica».