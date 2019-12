Ondata di piena dell’Aterno, alberi divelti e danni ai tetti

L’AQUILA – Maltempo e disagi a L’Aquila, a causa della pioggia battente e delle forti raffiche di vento. Ondata di piena dell’Aterno.

Vigili del Fuoco a lavoro da questa mattina su più fronti, nell’intero territorio aquilano, Marsica compresa. Numerosi gli interventi, soprattutto per gli alberi caduti, abbattuti dalla violenza del vento. Corsi d’acqua sotto controllo, a causa delle abbondanti piogge cadute. Aterno in piena.

Questa mattina allagato il sottopasso di Sassa – di recente costruzione – con le sbarre di sicurezza che non si sono abbassate segnalando la momentanea emergenza. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, per liberare l’area dai due metri di acqua che si erano accumulati. È stata ripristinata la situazione di regolare viabilità, con l’impianto di sollevamento tornato in azione.

Problemi e disagi anche ai Map di Pianola e Bagno, dove le raffiche di vento hanno portato via le coperture dai tetti delle abitazioni. Nelle prossime ore saranno effettuati gli interventi di riparazione. «Abbiamo già contattato chi si occuperà dei labori», ha spiegato l’assessore Fabrizio Taranta contattato dalla redazione del Capoluogo.

Intanto «Continuiamo a monitorare costantemente la situazione dei corsi d’acqua, che è in generale miglioramento. Così come le condizioni del meteo, che dovrebbero, secondo previsioni, migliorare già dalle prossime ore».

Foto Civita di Bagno presa da Facebook