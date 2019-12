Moto Club VVF Italia, il Natale alla Casa famiglia di San Gregorio

Il Moto Club VVF Italia ha portato il Natale all’interno della Casa famiglia di San Gregorio.

Una visita per portare gli auguri di buon Natale ai bambini, ospiti della struttura, per un appuntamento che si ripete ormai ogni anno. A Natale come a Pasqua la sezione aquilana del Moto Club VVF Italia sceglie una diversa realtà, di volta in volta, del tessuto sociale cittadino e porta auguri, compagnia, allegria e qualche dono a chi ha bisogno.

Momenti di svago e spensieratezza con i più piccoli della scuola paritaria dell’infanzia Baldasserre Nardis. Aspettare il Natale insieme è più bello.