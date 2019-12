Maltempo, allagamenti nella Marsica

TAGLIACOZZO – Pioggia battente e violente raffiche divento nella Marsica. Weekend turbolento quello prenatalizio nella maggior parte dei Comuni marsicano, che si sono ritrovati a fare i conti con il maltempo.

Diversi i danni causati dalla pioggia forte che ha colpito il territorio. Disagi da maltempo, cominciati nella Valle Roveto nella giornata di giovedì, con uno smottamento lungo la strada che porta alla frazione di Rendinara, nel Comune di Morino.

Ieri, sabato 21 dicembre, a causa delle piogge insistenti diversi rallentamenti alla circolazione si sono registrati lungo l’ex superstrada del Liri, tra Capistrello e Civitella Roveto. L’acqua accumulatasi sulla carreggiata ha creato situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti. Non è stato necessario, tuttavia, l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’emergenza è rientrata già nel pomeriggio.

In serata si è allagato il sottopassaggio della stazione di Tagliacozzo, a causa delle piogge abbondanti abbattutesi per l’intera giornata di maltempo. Sul posto l’intervento degli uomini della Protezione Civile locale. Il sindaco ha chiesto supporto alla Sala Operativa Regionale per attivare le squadre del Nucleo Operativo, che, fin dal pomeriggio, erano in fase di pre-allerta.