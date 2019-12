Malattie reumatiche, prevenzione e screening gratuiti a Sulmona

Lunedì 23 dicembre, dalle 15 alle 18, a Sulmona nel Palazzo Tabassi (via Ercole Ciofano, 44) gli specialisti della UOC medicina interna e lungodegenza, servizio di reumatologia dell’Ospedale S. S. Annunziata incontreranno i cittadini per una giornata all’insegna della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie reumatiche.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’ANMAR ONLUS (Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus) e con l’A.A.Ma.R. ONLUS (Associazione abruzzese malati reumatici).

“In queste tre ore – spiega il dottor Luigi Aloisantonio, dirigente medico dell’ospedale di Sulmona, che guiderà l’equipe (composta da un reumatologo, uno pneumologo, un gastroenterologo e una psicologa) – sarà possibile effettuare capillaroscopia, per la diagnosi precoce di alcune malattie del tessuto connettivo, spirometria semplice, per la verifica delle funzioni polmonari, e densitometria ossea ad ultrasuoni per valutare l’osteoporosi”.

“Durante la giornata, inoltre, proporremo ai partecipanti delle brevi presentazioni che riguardano la pneumologia, la reumatologia e la gastroenterologia”. Per info e prenotazioni: 3894214675.

“Il nostro obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie reumatiche – spiega Fiorella Padovani, presidente A.A.Ma.R. ONLUS -. È il secondo anno che organizziamo questa iniziativa e, per l’occasione, questa volta abbiamo deciso, in collaborazione con ARARA ONLUS, di permettere a chi vorrà di dare anche un piccolo contributo alle attività di sensibilizzazione che portiamo avanti, acquistando una delle prelibatezze natalizie che metteremo in vendita proprio quel giorno”.