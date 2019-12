L’Aquila 1927: 5-2 al Mutignano

di Claudia Giannone

L’Aquila 1927 vince un match fondamentale: contro il Mutignano termina 5-2.

Torna Di Francia dal primo minuto: come annunciato dal tecnico nella conferenza prepartita, problemi per Morra e Pizzola, che partono dalla panchina, mentre Rampini resta in tribuna.

10′ minuto, L’Aquila ci prova: Maisto dalla distanza, Donateo la toglie da sotto la traversa e devia in angolo. Dieci minuti ed arriva il vantaggio dei rossoblù: gran botta dalla distanza di Catalli che si infila di poco sotto l’incrocio dei pali. Ma L’Aquila ha preso fiducia e al 24′ trova la rete del raddoppio: ottimo passaggio per Maisto che, dopo aver superato la difesa avversaria, con un abile colpo di testa scavalca Donateo.

35′, ancora rossoblù avanti ed arriva la rete del 3-0: Maisto si infila alla perfezione nella retroguardia ospite e buca il portiere. Il Mutignano cerca di riprendersi e al 40′ Ndiaye penetra in area e calcia verso la porta, ma Sinopoli spedisce in angolo. Sugli sviluppi del corner, tocco di mano in area e rigore assegnato dal direttore di gara: sul dischetto Ndiaye, che realizza e accorcia le distanze. Fine primo tempo, risultato parziale 3-1.

4′ della ripresa, ancora L’Aquila in goal: dopo un’incomprensione tra due difensore, prende palla De Angelis che mette la firma al match. Passano sette minuti e L’Aquila mostra di avere ancora fame: Catalli per Maisto che non fatica a trovare la porta per il 5-1. Nulla da annotare fino al 44’, minuto in cui gli ospiti trovano un’altra rete: Valentini chiude il giro di goal. Risultato finale, 5-2.

L’AQUILA 1927: Sinopoli, Campagna (37′ st Cianfrini), Mohammed (27′ st Marchetti), D’Amico, Zanon, Di Francia, La Selva, Di Norcia (22′ st Passacantando), De Angelis (18′ st Carosone), Catalli (43′ st Micantonio), Maisto. A disp.: Ranalletta, Morra, Pizzola, Di Girolamo. All. Roberto Cappellacci.

MUTIGNANO: Donateo, Ragni, Gentile (14′ st Rastelli), Colleluori (1′ st Colacioppo), Natale, Giammarino, Valentini, Bonaduce (27′ st Potacqui), Ndiaye I. 1, Ndiaye I. 2 (27′ st Marcellini), D’Addazio (1′ st Arrighetti). A disp.: Sammassimo, Marini, Di Vittorio, Carpegna. All. Walter Piccioni (squalificato).

ARBITRO: Alessio Vincenzi (Bologna).

ASSISTENTI: Mirko Mancini (Avezzano), Pierpaolo Salvati (Sulmona).

RECUPERO: 3’ st.