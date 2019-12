L’AQUILA – Cinzia Torraco è il nuovo Prefetto dell’Aquila.

Ieri, sabato 21 dicembre, la nomina da parte del Consiglio dei Ministri. La dottoressa Cinzia Torraco da Prefetto di Grosseto, assume le funzioni di Prefetto de L’Aquila.

La dottoressa Torraco prende il posto di Giuseppe Linardi.

Cinzia Torraco, biografia

Nata a Foggia il 23 febbraio 1960, coniugata con due figli. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari.

Entrata nei ruoli dell’ Amministrazione Civile dell’Interno il 30 dicembre 1987, è stata destinata alla Prefettura di Terni. Trasferita nel 1990 al Ministero dell’Interno, ha prestato servizio fino al 2002 presso la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi quale funzionario addetto all’ Ufficio di Coordinamento e Affari Generali.

Il 1° luglio 2001 è stata promossa alla qualifica di Viceprefetto.

Da gennaio 2002 a luglio 2006 è stata Dirigente dell’ Ufficio Relazioni Sindacali nell’ambito della Direzione Centrale delle Risorse Umane presso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali. Successivamente ha ricoperto incarichi presso il Dipartimento Libertà Civili e l’Immigrazione e presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ove ha svolto le funzioni di Vice capo di Gabinetto del Capo Dipartimento.

Nel 2010 ha ricoperto l’incarico di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Perugia.

Nel gennaio 2011 e fino al 2013 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. È stata nominata Prefetto il 17 dicembre 2013, assumendo le funzioni di Direttore Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Dal 5 settembre 2016 è stata Prefetto di Grosseto.

Nel corso della carriera è stata inoltre componente, quale rappresentante del Ministero dell’Interno, della Cabina di regia per l’attuazione del Piano Nazionale per le città istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, nonché componente ai tavoli di lavoro, riguardanti gli enti locali, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della Conferenza Stato Città e autonomie locali.

Cinzia Torraco nuovo Prefetto L’Aquila, le istituzioni

A Cinzia Torraco gli auguri del primo cittadino Pierluigi Biondi. “A titolo personale e della municipalità aquilana formulo al nuovo prefetto della provincia dell’Aquila, Cinzia Torraco, i migliori auguri di buon lavoro”.

“Sono certo che l’ottimo rapporto instaurato in questi anni tra Comune e Prefettura proseguirà, per continuare ad affrontare e risolvere le complessità che esistono in un territorio che, comunque, è agli ultimi posti nelle classifiche sulla sicurezza – e quindi tra i più tranquilli d’Italia -, come riportato dai recenti dati pubblicati dal Sole24ore” conclude il sindaco Biondi.

“A Cinzia Teresa Torraco i migliori auguri di buon lavoro nell’auspicio di una proficua collaborazione istituzionale. Siamo certi che il nuovo Prefetto dell’Aquila darà il massimo contributo affinché la città e il suo territorio possano coronare la propria rinascita”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, eletto per il centrodestra nel collegio L’Aquila-Teramo.

Foto Iltirreno.gelocal.it