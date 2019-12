Calascio e Bominaco su Rai1: le bellezze d’Abruzzo a Paesi che vai

L’AQUILA – Bominaco e Rocca Calascio, in onda su Rai1 all’interno del programma Paesi che vai. Immagini e storia raccontati tra fotografie storiche, riprese paesaggistiche e ricostruzioni storiche, partite dalla famiglia Piccolomini e dal centro storicamente strategico di Pacentro.

Paesi che vai, con Livio Leonardi, fa tappa nell’Abruzzo aquilano. Ripercorre un territorio attraverso i suoi simboli, come il Parco Gran Sasso Monti della Laga, le sue battaglie e anche grazie ai suoi personaggi letterari, con il focus su Ignazio Silone e l’immancabile citazione della sua opera più famosa, quella Fontamara che riportò rinnovata attenzione sulla piana del Fucino.

Una finestra aperta sulle bellezze dell’aquilano. “Ci sono terre di cui tutti conoscono i tesori e altre che sembrano scrigni di bellezza, chiusi ma non sigillati, semplicemente in attesa che qualcuno vada ad aprirli per mostrarne al mondo le meraviglie. La provincia dell’Aquila è uno di questi scrigni, un forziere che si è dischiuso per le telecamere di “Paesi che vai”, programma che gode del Patrocinio del MIBACT, e ha mostrato lo splendore dei manieri che la punteggiano. I telespettatori potranno lasciarsi guidare da Livio Leonardi, ideatore e conduttore della trasmissione, nella scoperta dei castelli e dell’avventura storica e politica della famiglia Piccolomini”. Questa la descrizione della puntata speciale sul sito della Rai.