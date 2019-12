Tagliacozzo, eventi per tutti i gusti di un Natale sotto le stelle

Tagliacozzo, sotto il magico cielo stellato della Città, le mille luci che illuminano il centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia gli abeti addobbati e la musica in diffusione in Piazza dell’Obelisco, si entra nel vivo delle manifestazioni natalizie con i numerosi eventi per adulti e bambini.

Nell’atrio comunale, anche quest’anno, è stato allestito da Antonio Del Bello un artistico presepe ambientato nella riproduzione storica della piazza dell’Obelisco ai primi dell’800.

Al via oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 21:00, nella chiesa della SS. Annunziata con il concerto della Schola Cantorum “Timete Deum”, in collaborazione con l’Orchestra dei giovani della Diocesi dei Marsi. Il pomeriggio di domenica 22 è dedicato alla gioia dei piccini con il Villaggio di Babbo Natale: animazione e giochi in Piazza dell’Obelisco a partire dalle ore 16:00.

Il 26 dicembre, nella frazione di San Donato, si svolgerà la suggestiva “Fiaccolata di Santo Stefano”, con partenza dal Castello medievale fino a giungere nella Chiesa parrocchiale dove la Corale “Novae Voces” di Villa San Sebastiano eseguirà alcuni canti natalizi. Al termine della manifestazione scambio di auguri con vin brûlé e dolci della tradizione locale a cura della Pro Loco.

L’Amministrazione comunale ha programmato concerti natalizi in tutte le frazioni.

Grande attesa per lo spettacolo “Musica di Stelle”, in calendario sabato 28 dicembre alle ore 21:00 nella chiesa della SS. Annunziata, con le esibizioni musicali e i recital a cura di Bianca D’Amore e Cabiria Stati, Sandro Argentieri, Patrizio De Luca e Simone Galantucci, Noemi d’Alessandro e Mario di Legge. Presenterà la serata Luca Di Nicola, con la partecipazione straordinaria di Vanessa Gravina, madrina dell’evento. La direzione artistica è curata da Marco Simeoni.

Domenica 29 dicembre, nella suggestiva scenografia del chiostro di San Francesco sarà inaugurata la stagione teatrale, la cui direzione artistica è affidata a Federico Fiorenza dei Teatri Riuniti D’Abruzzo. Lo spettacolo, molto interessante, è intitolato “Dal Natale all’Epifania”: racconti e musiche della tradizione abruzzese. Alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo municipale, l’orchestra “L’Anello Musicale”, diretta dal Maestro Luigi Poggiogalle, terrà un concerto istituzionale con musiche di Porpora, Bach, Telemann e Hasse.

Sabato 4 gennaio in piazza dell’Obelisco, dalle ore 17:00, “Favolando”: spettacolo per Bambini con la partecipazione di Pinocchio, i Puffi, Minnie e Topolino, Cenerentola, Aladin, Biancaneve, Mary Poppins, Crudelia, e Frozen.

Domenica 5 gennaio nella chiesa di San Francesco lo storico complesso bandistico “Città di Tagliacozzo” eseguirà il “Concerto dell’Epifania”.

Le manifestazioni natalizie si concluderanno il 6 gennaio con il tradizionale arrivo della Befana in Piazza Duca Degli Abruzzi a cura dei volontari del NOVPC di Tagliacozzo.

Le luminarie artistiche del Capoluogo e delle Frazioni sono a cura della ditta “Publiconcerti” srl di Maurizio Palumbo.