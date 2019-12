Sport, nasce la Gran Sasso Calcio Women

La Gran Sasso Calcio si veste di rosa.

La società, già nel corso della Festa di Natale, riservata ai propri atleti, aveva anticipato importanti novità per la prossima stagione sportiva. Arriva, infatti, la nota ufficiale da parte del presidente del solitario Gianfranco Di Marco, che ufficializza la nascita della Gran Sasso Calcio Women, a partire dalla scuola calcio.

Ci sarà un settore dedicato solo ed esclusivamente alle calciatrici donna, visto il numero sempre maggiore di richieste da parte di ragazzine innamorate del calcio. Già da gennaio, con la ripresa delle attività verranno svolti allenamenti riservati alle ragazze. Si partirà dalla scuola calcio, ma il progetto è quello di arrivare ad avere tutte le categorie.

La responsabile e coordinatrice di tutto il settore femminile sarà Valentina Di Marco, un passato da calciatrice con trascorsi importanti, tra gli altri il Cervia e Riviera di Romagna in Serie B e soprattutto con il Chieti femminile in Serie A. Per maggiori info dal 7 gennaio potrete recarvi presso la segreteria Area Sport.