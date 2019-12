L’Aquila, il maltempo fa saltare la Ztl in centro

Il centro storico dell’Aquila resta aperto al traffico nella giornata di oggi, sabato 21 dicembre. Niente più chiusura, causa maltempo, dalle 9 alle 20.

“Si informa che, date le avverse condizioni metereologiche, oggi sabato 21 dicembre non sarà attuata la chiusura al traffico del centro storico dalle 9 alle 20, disposta con ordinanza 869/T/2019 del 18 dicembre scorso; pertanto, rimarranno aperti alla circolazione corso Federico II (dall’incrocio di via Battisti a piazza Duomo), piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele (da piazza Duomo ai Quattro Cantoni)”, annuncia la Polizia Locale In una nota.

“Si precisa che, in ogni caso, nelle medesime aree rimane in vigore l’Area Pedonale Urbana dalle ore 20 alle 24, con conseguente divieto di transito e sosta veicolare”.