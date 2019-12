L’Aquila 1927, Cappellacci e il big match contro il Mutignano

di Claudia Giannone

Prima gara del girone di ritorno per L’Aquila 1927: big match contro il Mutignano.

I rossoblù sono intenzionati a vendicare la partita dell’andata, terminata 3-0 in favore dei prossimi ospiti del ‘Gran Sasso d’Italia’. Conferenza stampa per mister Roberto Cappellacci.

“Il nostro primo obiettivo è vincere le partite, soprattutto in casa, dove abbiamo fatto sempre abbastanza bene, sperando di migliorare le prestazioni e i risultati in trasferta. Il Mutignano sta dimostrando di essere la squadra più forte: quando ci abbiamo giocato contro, la differenza nella tenuta e nel carattere della squadra si è vista, nonostante noi fossimo ben diversi da ciò che siamo diventati”.

“È una squadra – ha proseguito il tecnico – che ha qualità in ogni reparto, subisce poco, ha vinto sette partite fuori casa, prendendo un solo goal a Miano. È una partita difficile, ma che vogliamo vincere: è un’opportunità che, sul nostro campo, non possiamo fallire. Il Mutignano è una squadra forte, che non molla. Piccioni? Ha giocato a calcio, gli piace fare l’allenatore, ha molta passione. Non può non essere un bravo allenatore, almeno in queste categorie”.

Rampini non sarà disponibile per la partita, mentre Morra ha recuperato e, nel caso, potrà essere utilizzato. Problemi anche per Pizzola. Per quanto riguarda il mercato, invece, va al Pizzoli il difensore classe 1995 Federico Rugani.