Iron Paradise, rimettersi in forma dopo le feste

Iron Paradise è la palestra che si trova a Pianola all’interno del complesso Arcobaleno e che ora si arricchisce di nuove macchine dedicate alla forma fisica.

La palestra Iron Paradise potenzia la sua offerta con delle macchine Panatta dedicate al body building assolutamente innovative e utilissime in questo periodo dell’anno per rimettersi in forma dopo le abbondanti libagioni del Natale, per un allenamento sicuro e alla portata di tutti.

A spiegare come funzionano e il perchè di questa scelta, Federica e Alessio Tacconi, fratelli e soci della palestra Iron Paradise insieme a Paolo Contiello e con la collaborazione dei preparatori atletici Ivan Fedele e Germano Di Cesare.

Paolo Contiello è un vero guru del settore; ha già vinto i campionati italiani di bodybuilding categoria man physique preparato rigorosamente da Ivan e Germano.

Il Capoluogo ha sentito Federica Tacconi, una splendida e sinuosa 24enne; da ragazzina era in sovrappeso e vittima di bullismo per via della forma fisica. Federica con la palestra ha trovato il suo “riscatto”, ha scoperto una nuova identità. Insieme a lei, in questa “battaglia” per la propria affermazione anche il fratello Alessio che è riuscito a buttare giù i kg di troppo con uno stile di vita sano e aiutato moltissimo dall’allenamento fisico, ritrovando una forma invidiabile e una grande sicurezza.

“Perchè abbiamo scelto le macchine Panatta? Siamo tutti amanti del culturismo, del body building, della forma fisica e queste hanno proprio le specifiche per un allenamento di qualità “, spiega al microfono del Capoluogo.

“Queste nuove macchine – chiarisce – fanno lavorare bene e sono ad appannaggio di tutti, sono freeweight, cioè a carico libero. Ovviamente non fanno il miracolo, bisogna comunque associare uno stile di vita sano e un allenamento costante nel tempo”.

“Le macchine Freeweight HP – spiega ancora – nascono per lo sviluppo della forza, della potenza e della velocità tanto che atleti di fama internazionale le scelgono ogni giorno per la propria preparazione atletica. Rappresentano la migliore biomeccanica articolare per allenarsi ai massimi livelli in sicurezza e comfort”.

“Abbiamo puntato tutto sulla nostra passione, non solo come riscatto ma per far capire anche ad altri giovani come noi che ‘se vuoi puoi’, è tutto dentro la nostra testa. La palestra mi ha reso una donna sicura, più forte, determinatissima. Speriamo davvero di poter contribuire al benessere di chi vorrà provarci”, conclude.

Pubbliredazionale a pagamento