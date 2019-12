Da L’Aquila a Rai1, i Folkavacca cantano il Natale a Domenica In

L’AQUILA – Folkavacca ospiti a Domenica In. Domani, domenica 22 dicembre, il gruppo folk dell’Aquila porterà in tv un canto, da loro composto, sul Natale.

Ieri a Roma la registrazione negli studi Rai. Per i Folkavacca un’apparizione veloce in cui il gruppo folkloristico ha cantato soltanto un brano. Quanto basta, però, a portare L’Aquila l’aquilanità in tv.

Il gruppo dei Folkavacca è nato nel 2016 e ad oggi è formato da 4 elementi: Manuel Mimmone, Enrico Cecala, Stefano De Simone, Simone Tusi.

«Per noi è stata una grande soddisfazione. Siamo stati contattati dalla trasmissione, che probabilmente ci ha notato da alcuni video postati su YouTube. Cercavano un gruppo aquilano che cantasse una canzone natalizia, per fare una sorpresa a un ospite speciale. Non possiamo anticipare troppo. Infatti ci hanno chiesto massima riservatezza. Per noi si è trattato di un’esperienza fantastica, fatichiamo a credere ancora che ci sia capitata un’occasione così importante», ci racconta uno dei componenti del gruppo, Manuel Mimmone.