Provincia L’Aquila, approvato il bilancio consolidato 2018

L’AQUILA – Consiglio di fine anno per la Provincia dell’Aquila. Deliberata la variazione al bilancio per il Musp al Cotugno. Approvato il bilancio consolidato 2018. I lavori.

Si è svolto questa mattina, 20 dicembre 2019, il Consiglio della Provincia dell’Aquila che ha deliberato sull’adempimento della variazione al bilancio di previsione per la disponibilità del MUSP, utilizzabile per il Liceo “D. Cotugno”, dal Comune dell’Aquila, punto approvato all’unanimità.

Ratificata la variazione al bilancio per quanto concerne gli incentivi al settore tecnico per il salario accessorio, così come per l’acquisto di arredi per la sede di Via Monte Cagno, approvati con l’astensione delle minoranze. Approvate, all’unanimità, le commissioni consiliari permanenti così composte:

I Commissione – Edilizia Scolastica

Calvisi, De Santis, Giovagnorio, Di Mascio, Romano, Ramunno;

II Commissione – Viabilità

Calvisi, Rocci, Alfonsi, Camilli, Di Mascio, Ramunno;

III Commissione – Territorio, Ambiente, Urbanistica, Assistenza EE.LL.

De Santis, Morelli, Giovagnorio, Camilli, Romano, Ramunno;

IV Commissione – Bilancio, Patrimonio, Personale

Calvisi, De Santis, Alfonsi, Di Mascio, Romano, Ramunno;

Commissione per la revisione dello Statuto e Regolamenti

Morelli, Rocci, Giovagnorio, Camilli, Romano, Ramunno;

Conferenza dei Capigruppo

Presidente Caruso, Calvisi, Alfonsi, Camilli, Ramunno;

Conferenza dei Capigruppo

Presidente Caruso, Calvisi, Alfonsi, Camilli, Ramunno.

Per quanto concerne i punti all’ordine del giorno, concernenti i debiti fuori bilancio, sono stati approvati all’unanimità. Per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ovvero, l’ analisi dell’assetto complessivo delle società detenute al 31.12.2018 ed in particolare la situazione della partecipata della Provincia dell’Aquila, Euroservizi S.p.a.: al riguardo il Presidente, Angelo Caruso, ha riferito sulla disponibilità della Regione Abruzzo ad acquisire la società e con essa tutto il personale, attraverso Abruzzo Engineering, azione che si formalizzerà con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo. Il punto è stato approvato dalla maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Di Mascio e Romano. Approvati il regolamento per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali, per la gestione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, degli accessi stradali e delle occupazioni permanenti per servizi pubblici su strade provinciali ed il regolamento per l’installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari sulle strade provinciali, punti approvati con astensione dei consiglieri Di Mascio e Romano.

Prorogato l’affidamento per due anni per la riscossione coattiva al gruppo agenzia delle entrate riscossione, argomento approvato all’unanimità. Approvato, infine, il bilancio consolidato, come prevede il DLgs 118/2011 per l’anno 2018, illustrato dall’ufficio della Ragioneria della Provincia dell’Aquila, con l’astensione dei consiglieri Di Mascio e Romano. Rinviata, infine, la mozione a firma del consigliere Gianluca Alfonsi concernente la revisione delle “reti trans – europee di trasporto (ten-t)”. Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso ha, infine, formulato ai presenti gli auguri di buon natale e buon 2020 e ringraziato le minoranze per lo spirito di collaborazione dimostrato nel consiglio.