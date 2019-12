L’Aquila, manifestazioni natalizie: modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità le manifestazioni natalizie in programma per questo fine settimana all’Aquila.

Il comando di Polizia municipale rende noto che, per consentire lo svolgimento di iniziative in programma nel cartellone delle festività natalizie, domani, sabato 21 dicembre, e dopodomani, domenica 22 dicembre, saranno chiusi al transito delle auto dalle 9 alle 20 corso Federico II (tratto compreso tra l’incrocio con via Battisti e corso Vittorio Emanuele), piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele (nella parte che va da corso Federico II ai Quattro Cantoni).

Sulle stesse strade, nella medesima fascia oraria, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione. Il testo completo dell’ordinanza è pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune, a questo indirizzo: https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_438891_726_1.html