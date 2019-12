Bilancio, tutto bene madama la marchesa

La I Commissione approva il DUP e il Bilancio di previsione 2020. Stavolta c’è anche la Lega, anche se si astiene.

L’ultimo ostacolo prima del Consiglio comunale è stato superato: la maggioranza ha approvato in I Commissione prima il DUP e poi il Bilancio di previsione. A presiedere, questa volta, il presidente Luigi Di Luzio; presenti con lui anche i commissari della Lega, Francesco De Santis e Laura Cucchiarella.

Ad illustrare il provvedimento, il vicesindaco Raffaele Daniele, che ha riassunto i punti salienti contenuti nel documento contabile che così può arrivare all’attenzione del Consiglio comunale previsto per lunedì prossimo. Il Bilancio è stato approvato a maggioranza, con l’astensione della Lega (che però comunque ha partecipato ai lavori) e del gruppo misto, con Roberto Junior Silveri che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa per rivendicare il lavoro svolto dall’amministrazione, anche se non ha risparmiato critiche al settore Sport, di cui ha la delega l’assessore Vittorio Fabrizi: “Lo sport rappresenta il collante della città e il Comune deve molto agli operatori e associazioni, che attendono risposte. Non è mai stata attivata la Consulta dello Sport, abbiamo il dramma degli impianti sportivi di Santa Barbara e il Palazzetto, le infrastrutture strategiche sono ferme e non è perdonabile a un’amministrazione comunale come la nostra che deve fare la differenza”. Critiche a parte, Silveri si è riservato il voto in Consiglio comunale (tecnicamente un’astensione in Commissione). Allo stesso modo ha fatto la Lega, senza però dare lumi sui rapporti con la maggioranza.

Se però almeno la presenza dei commissari leghisti può essere considerato un segnale, evidentemente le “grandi manovre” per arrivare all’approvazione del bilancio entro dicembre stanno ottenendo risultati. Ultimo banco di verifica, il prossimo Consiglio comunale di lunedì 23 dicembre. In quella sede, una benevola astensione non basterà e se il centrodestra vorrà portare a casa il risultato “record” dovrà ricompattarsi definitivamente e approvarlo con maggioranza qualificata. D’altra parte, a questo punto, le premesse ci sono tutte.

Critiche, anche pesanti, ferme prese di posizione, blitz improvvisi, infatti, ma il Bilancio è passato. E probabilmente passerà anche in Consiglio. Insomma, nonostante la crisi… tutto bene, madama la marchesa. Almeno fino ad ora.