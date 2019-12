Avvocatura L’Aquila, Bontempo: “La nostra credibilità è finita”

L’AQUILA – Alle 15 in prima convocazione la Commissione Programmazione e Bilancio. Bontempo attacca l’Avvocatura comunale.

DUP, Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione dell’ente, per il triennio 2020-2022 gli argomenti all’ordine del giorno.

In apertura dei lavori il vice sindaco con delega al Bilancio, Raffaele Daniele, ha illustrato il DUP, Documento Unico di Programmazione, con i relativi procedimenti sull’avvocatura comunale.

A questo punto l’intervento al fulmicotone dell’avvocato Bontempo, che ha lanciato pesanti critiche all’indirizzo del settore dell’avvocatura del Comune dell’Aquila, dicendo, tra le altre cose che: “l’avvocatura fa acqua da tutte le parti, non funziona e produce indebitamento”. Quindi l’attacco diretto al dirigente Domenico De Nardis, chiamando in causa l’articolo 23 della Legge forense, secondo il quale chi è iscritto alle liste degli avvocati del Comune non può assumere incarichi di dirigente”.

Tra le accuse di Bontempo anche il riferimento alla sentenza del Tar sulla revoca in autotutela della Delibera del Consiglio comunale, n. 21 dell’11 aprile 2019, sull’approvazione definitiva della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG per le frazioni. Vicenda citata con l’intento di voler sottolineare il cattivo funzionamento dell’ente, che è stato così screditato. “E poi assumiamo il figlio del dirigente a staff” ha sottolineato con una bordata finale.

Ad ogni modo, la commissione ha approvato il Dup ai voti. Si passa al Bilancio.