ASM, per l’aperitivo di Natale bevi responsabile

L’AQUILA – Anche l’Asm si prepara al Natale. In vista della giornata impegnativa dell’aperitivo della vigilia. L’ormai celebre e partecipassimo appuntamento del 24 dicembre.

Un evento di successo, ormai consolidato in città. Molti, però, ne sottovalutano il lato del rispetto dell’ambiente che lo ospita: quindi, al di là dell’organizzazione stessa dell’iniziativa, c’è il post. Come restituire la città ai suoi cittadini, in maniera pulita e dignitosa, divertendosi sì, quindi, ma rispettando l’ambiente. Compito che vede in prima linea l’ASM, la società aquilana che si occupa del servizio di raccolta rifiuti.

«L’aperitivo della Vigilia è un appuntamento bello, in cui ci si riunisce per stare in compagnia. Allo stesso tempo, però, è un momento durante il quale si producono molti rifiuti», spiega il presidente dell’ASM, Lanfranco Massimi, ai microfoni del Capoluogo.it. «Sicuramente, quindi, è utile osservare norme di comportamento corretto e civile. Basta anche fare poco per non lasciare sporca la città. L’appello che facciamo, unitamente a tutte le forze della città, è di sporcare poco, non gettare vetro in giro, conferire la plastica nei raccoglitori appositamente sistemati. A breve saranno pubblicizzate alcune fotografie dell’anno scorso per mostrare come può essere ridotta il giorno dopo L’Aquila».

Non solo raccolta rifiuti nel post aperitivo della Vigilia, l’Asm deve puntualmente impegnarsi anche a sanificare i vicoli. Straordinari di Natale: proprio in queste ore l’Asm sta organizzando l’attività straordinaria per i giorni delle festività natalizie. «Faremo uno sforzo con riferimento al posizionamento di contenitori in più. La pulizia verrà fatta nelle primissime ore del 25 mattina. Intorno alle ore 4,30 si comincerà. Nonostante quel giorno sia Natale per tutti, anche per i nostri lavoratori, che si troveranno a faticare per far trovare a tutti gli aquilani la città pulita».

L’intervista al presidente dell’ASM a cura della direttrice del Capoluogo.it Roberta Galeotti.