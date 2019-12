L’AQUILA – Un Buon Natale speciale, firmato dalle Truppe Alpine. Gli auguri da parte dei custodi della montagna, che ieri, a L’Aquila, hanno festeggiato assieme ai più piccoli.

Un coro di auguri alpini a pochi giorni dal 25 dicembre, da parte dei reparti e dei comparti delle truppe alpine sparse in ogni dove e raccolti in un video messaggio con i sorrisi in primo piano.

Ci sono: il personale impegnato nelle attività di soccorso sulle Piste, assistenti militari alle piste da sci, le unità del Genio – impegnate nella bonifica del territorio dopo attivazione da parte dei Comandi militari di zona e delle Prefetture, gli uomini impegnati nell’operazione Strade Sicure – coordinata dall’Esercito sull’intero territorio nazionale dal 2008, gli esperti dell’ambiente montano e roccia – da sempre capacità che caratterizza le truppe alpine, preziosa in casi di emergenza.è

Ma ci sono anche i bambini, quelli che ieri, giovedì 19 dicembre, hanno assaggiato il Natale assieme agli Alpini del 9° Reggimento L’Aquila. Un saluto di Natale fatto di prove pratiche sulla parete, di doni dispensati da Babbo Natale arrivato per l’occasione e di tanto divertimento per una giornata speciale vissuta all’interno della Caserma Pasquali.