Vandali in azione al Cimitero monumentale dell’Aquila hanno sfregiato, violato e parzialmente distrutto una lapide.

La lapide violata è quella della tomba di una mamma che manca ancora tanto ai suoi figli; un atto di grande inciviltà non solo nei confronti dei defunti e di un luogo come un cimitero, ma anche dei parenti che in quel posto trovano un contatto con la persona cara che non c’è più.

Non solo atti di vandalismo, tante le segnalazioni anche di piccoli furti di fiori, vasi o i giocattolini che vengono lasciati in ricordo sulle lapidi dei bambini.

L’ultimo episodio è stato segnalato alla redazione tramite la rubrica “Dillo al Capoluogo” dai figli della defunta.

“Vi scriviamo con grande tristezza e dolore nel cuore, insieme a tanta speranza di fare giustizia in merito al grave fatto accaduto al cimitero dell’Aquila. Fa male anche solo scrivere pensando a quello che è successo. Mio fratello si è recato al cimitero per fare visita alla nostra mamma, dal 2013 soffriamo la sua mancanza improvvisa e cerchiamo di colmare il vuoto che ha lasciato andandola a trovare spesso”.

“Il dolore da oggi si è raddoppiato e il vuoto nel cuore è profondo più di una voragine, la sua tomba è stata distrutta in mille pezzi, la cornice con la sua foto è stata buttata a terra e l’angioletto di pietra comprato con amore e fissato alla sua lapide per proteggerla è stato rubato. Vi scrivo tra le lacrime e vi mando una foto di quanto accaduto. Non riusciamo a spiegarci né il gesto, né la motivazione di tanta cattiveria e ignoranza. Sperando di riuscire a fare luce su quanto accaduto, sperando che non si verifichi mai più un evento del genere,

Fabiola e Massimiliano”.

