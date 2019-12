Terremoto Albania, forte scossa vicino Tirana

Terremoto in Albania. Una scossa ha colpito l’Albania intorno alle 17.

Epicentro sulla costa settentrionale del paese. La scossa è stata registrata dalla sala sismica dell’Ingv, di magnitudo 4.7, alle ore 17,03, con epicentro sulla costa albanese settentrionale.

La scossa di terremoto è avvenuta a una profondità di 10 km.

I dati trasmessi dall’INGV sul proprio profilo Twitter.

Terremoto Albania, torna la paura

Torna a tremare la terra in Albania, dopo le tante scosse avvenute nell’ultimo mese. La più forte, di magnitudo 6.5, che ha colpito la costa settentrionale del paese la notte del 26 novembre, mettendo in ginocchio il centro costiero di Durazzo. Una scossa seguita da un vero e proprio sciame sismico, che ha ostacolato le operazioni dei soccorsi, arrivati in Albania anche dall’Italia.

Le ricerche tra le macerie si sono concluse lo scorso 2 dicembre, con un bilancio ufficiale di 51 morti.