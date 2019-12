Si è spenta Paola De Benedictis: ciao, nonna

Si è spenta nel Centro di Riabilitazione “Villa Dorotea” di Scoppito. Oggi, 19 dicembre, la messa dell’ottavario alle 18 nel Salone di S. Rita.

Una perdita incolmabile per la famiglia che, nonostante il dolore, ricorda con orgoglio “nonna Paola” che negli ultimi quattro mesi ha lottato con fermezza e temerarietà.

“Affetta da demenza senile, la nonna era sempre la nonna, anche quando non riusciva a mantenere la lucidità e a stento ci riconosceva. Fra un mancamento e l’altro, era sempre pronta a chiederci se avevamo mangiato. Diceva: “Nonnì è tardi, vai a casa che devi mangiare” ricorda con affetto la nipote, Giorgia Graziosi.

Nonna Paola ha lottato contro l’Alzheimer: eppure ha sempre affrontato tutto senza mai demordere, senza mai perdere la speranza.

“Ci guardava e con occhi supplichevoli, giorno per giorno, ci chiedeva: “ma quando andiamo a casa?”. Lei era convinta di potercela fare e si arrabbiava quando le dicevano che doveva stare in quel posto perché lei era forte, non aveva nessuna intenzione di rimanere ferma e forse sarebbe stato meglio se non l’avesse fatto.” dice la nipote, Deborah Graziosi.

“Non doveva andare così, avrei voluto avere più tempo, avrei voluto fare di più, proteggendola e facendole capire che se lei non avesse trovato la forza di reagire, avrei moltiplicato la mia. Purtroppo è andata così e se è vero che c’è una vita oltre la morte, io spero che si sia ricongiunta con nonno Vincenzo.” aggiunge la nipote, Laura Graziosi.

Una donna distinta, forte, vivace che ha sempre messo al primo posto la famiglia e in particolare modo, le nipoti che la ricordano come la “nonna per eccellenza”.

“Ciao amore mio..

Vorrei dirti tante cose, ma tutte le parole del mondo non basterebbero. Ho tanta rabbia dentro, perché non doveva andare così, perché non meritavi tutta questa sofferenza, perché tante cose potevano essere evitate… Avresti meritato più attenzioni, più cura, ma ti prometto che se è vero che tutto torna, qualcuno pagherà. Avere rancore è inutile,

perché nessuno ti riporterà da me.

Ti avevo promesso che ti avrei portata via da quella stanza, che saremmo andate a mangiare in quel ristorante che tanto ti piaceva, ed eri così contenta. Dovevo preparare per te quel dolce che ti aveva fatto leccare i baffi, il cookie alla Nutella.

Non sono riuscita a mantenere la promessa, ma di questo ne ero consapevole: avevo solo tanta speranza nel cuore.

Ti sono stata accanto in ogni momento fino all’ultimo, anche quando stava diventando difficile, mi nascondevo per non farti vedere le mie lacrime, perché mai avresti voluto vedermi soffrire.

Nei giorni pieni di lavoro, mamma mi raccontava che cercavi me in quella stanza, il mio nome era sempre sulla tua bocca e questo mi ha portato tanta gioia nel cuore, perché fino all’ultimo secondo non ti sei mai dimenticata di me, anche quando a stento riconoscevi le persone.

Uno degli ultimi giorni non avevi più le forze e, piangendo, mi hai detto: “non mi riesco ad avvicinare a te”. Ti ho stretta forte e riempita di baci e mi hai detto “ancora, non te ne andare”

Non avrei mai smesso, continuerei ancora se solo potessi, pagherei oro per averti ancora accanto.

Sei stata il pilastro della mia vita, la persona che mi è sempre stata accanto, che non mi ha mai giudicata, che aveva sempre una parola per me: guai a chi mi toccava.

Con te ho fatto i miei primi passi, sul tavolo della cucina, mi raccontavi che solo con te volevo camminare.

Insieme a te ho passato tutti i pomeriggi della mia infanzia, mi dondolavi sulle tue gambe e quando sono cresciuta continuavi lo stesso a tenermi in braccio, perché il tuo amore è sempre stato immenso e per te non ero mai pesante abbastanza.

Nel tuo salone ho iniziato a ballare, mettevo la musica a mille e improvvisavo passi di danza e tu e nonno mi avete sempre detto: “Sei una meravigliosa farfalla, diventerai una ballerina ”

Voglio ricordarti per quella che eri, sempre sorridente, hai sempre pensato prima agli altri e poi a te.

Voglio ricordare il tuo tavolo pieno di cose da mangiare, perché per te ero sempre troppo sciupata.

Voglio ricordare il tuo sorriso pieno di gioia il giorno della mia laurea, mi hai detto “qualsiasi cosa decidi di fare ti riesce sempre, sei la più brava e bella del mondo”- Eri così fiera di me tanto da dimenticare tutto il tuo malessere.

Quante risate mi hai fatto fare quando mi hai chiesto di cercarti il canale di Facebook nella TV, o quando eri convinta che la segreteria telefonica la metteva apposta la Vodafone per non farci parlare.

Mi hai dato un amore che nessun altro sarà mai in grado di darmi e te ne sarò sempre grata.

Mi hai insegnato a seguire i miei sogni e a non farmi mai ostacolare da nessuno.

Non riuscirò mai a fare una cena di Natale senza il patè di tonno che con amore preparavi per me, anche quando non ci vedevi più bene.

Non riuscirò più a mangiare le uova allo zabaione, la frittata di riso, un Tronky, il Kinder merendero, le caramelle Rossana, le polpette al sugo senza pensarti, perché io provavo a cucinarle ma non erano mai buone come le tue.

Perché il sugo della nonna è sempre più buono di qualsiasi altro sugo…

Oggi una parte del mio cuore vola via insieme a te, ma io continuerò a volare sui miei tessuti, sperando un giorno di riuscire ad arrivare in alto, fino a te.

Ciao amore mio, la tua occhi di gatto, la tua gatta furastica, che ti ama più di qualsiasi altra cosa.. PER SEMPRE!”