Piazza Fontesecco, iniziano i lavori sulla Fontana monumentale

È stato inaugurato cantiere per il restauro della Fontana monumentale di piazza Fontesecco.

I lavori sulla Fontana Monumentale saranno finanziata dall’Unpli (Unione nazionale pro loco d’Italia) per circa 38 mila euro.

La ditta che eseguirà i lavori è Gavioli. Alla cerimonia erano presenti il Presidente Prov.le UNPLI Raffaele Disanti, altri membri del direttivo regionale e nazionale UNPLI, l’Arch. Gianfranco D’Alò della Soprintendenza ai Beni culturali, il titolare e il direttore dei lavori della Gavioli e il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle in rappresentanza del sindaco Pierluigi Biondi e dell’ amministrazione comunale per dire grazie a tutti i tesserati delle pro loco d’Italia, “sia per quanto fatto nell’immediato emergenza sisma donando cucine da campo e camper e oggi per il finanziamento dell’ opera di restauro”.