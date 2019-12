Nuovo basket aquilano premiato dal Fip

Premio Fip con il Presidente Petrucci al Nuovo Basket Aquilano.

Un fine anno ricco di premi per il Nuovo Basket Aquilano che, dopo il Panathlon e quello Coni porta all’Aquila anche due importanti riconoscimenti ricevuti dalla Fip nel corso della Festa del Basket Abruzzese.

I premi al Nuovo basket aquilano sono stati consegnati, “a testimonianza della conquista dei Titoli Assoluti Regionali 2019 per le categorie Under 16 Eccellenza e Under 15 Eccellenza”.

Alla manifestazione, oltre al Presidente Regionale Francesco Di Girolamo ed a quello Coni Enzo Imbastaro, è intervenuto il Presidente Nazionale Gianni Petrucci che si è complimentato con lo staff societario aquilano e con tutti i ragazzi presenti, dando la disponibilità ad una visita in città ed al PalaAngeli.

Un momento particolarmente intenso per il club di Roberto e Paolo Nardecchia, atteso dalla consueta Festa di Natale per i suoi 230 tesserati e soprattutto dalla partecipazione al decimo Trofeo Internazionale Raimundo che si svolgerà in Portogallo dal 20 al 23 dicembre.

L’invito a questa importante rassegna continentale Under 16 è arrivato direttamente dal Benfica Lisbona e al quadrangolare, che si svolgerà nello stupendo scenario degli impianti sportivi dello Stadio da Luz, parteciperanno anche oltre i padroni di casa i canadesi del Vancouver e la Selezione Portoghese: un riconoscimento europeo alla valenza del Settore Giovanile della società aquilana che quest’anno esporterà il nome della città anche in Austria a Vienna con la partecipazione ad Aprile al Torneo Europeo Osterturnier ed a Luglio a Duisburg in Germania per la 71esima edizione dei Giochi Intercontinentali Fisec.

Alla rassegna portoghese parteciperanno: Federico Mastropietro, Tommaso Visioni, Francesco Tuccella, Tommaso Santomaggio, Matteo Prioli, Andrea Miconi, Federico Rivera, Alessandro Bologna, Alessandro Serani ed Emanuele Canossi.