L’Aquila – Venerdì condizioni di tempo stabile nella mattinata e poi anche al pomeriggio con cieli irregolarmente nuvolosi; piogge in serata sempre più intense nel corso della notte. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

In Abruzzo tempo asciutto nel corso delle ore diurne con nuvolosità irregolare su tutto il territorio; piogge attese nelle ore serali su gran parte della regione ad esclusione della costa che si manterrà asciutta . In serata i fenomeni interesseranno l’intero territorio e saranno localmente più intensi al confine con il Lazio.

In Italia giornata all’insegna del maltempo a tratti anche di forte intensità sulle regioni settentrionali d’Italia. Piogge diffuse fin dal mattino eccetto sulla Romagna, maltempo intenso tra il pomeriggio e la nottata su tutte le regioni. Neve copiosa sulle Alpi oltre i 1200-1600 metri. Al mattino tempo stabile al centro Italia eccetto in Toscana con deboli piogge, maltempo in arrivo dal pomeriggio con piogge e acquazzoni anche di forte intensità specie tra la serata e la nottata su Toscana, Umbria e Lazio. Deboli piogge tra la Campania e la Sardegna durante le ore diurne, asciutto e in buona parte soleggiato sulle altre regioni meridionali. Maltempo anche di forte intensità tra la serata e la nottata sulla Sardegna e Campania, deboli piogge anche in Sicilia, Molise e Basilicata.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi.

(Centro Meteo Italiano)