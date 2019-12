La grande danza a Zero Gravity, da Amici all’English National Ballet.

Dicembre è un mese davvero ricco di attività nell’accademia danza Zero Gravity: tutto è iniziato la settimana scorsa con la lezione di Miguel Chavez “Wave”, ballerino dell’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi.

Durante il mese di dicembre ci saranno altri stage e lezioni straordinare di Dancehall, Afro HipHop e Break Dance, per poi concludere il tutto, in collaborazione con l’associazione Mamme per L’Aquila, i giorni del 27 e 28 subito con gli stage del Maestro Gabriele Cupelli, ballerino formato all’Accademia Nazionale di Roma, poi parte dell’English National Ballet e diplomato in seguito presso la Royal Academy of Dance e della Maestra Clarissa Mucci dell’Accademia Nazionale di Danza.