Tra le righe, ad Avezzano spettacolo su Ignazio Silone

“Tra le righe” è lo spettacolo che si terrà presso il Castello Orsini-Colonna di Avezzano sabato 21 dicembre 2019, alle ore 21:15.

Lo spettacolo “Tra le righe” è un racconto musicale ispirato agli scritti di Ignazio Silone.

I testi sono di Federico Del Monaco, le musiche composte ed eseguite da Roberto Bisegna. Le voci narranti sono di Giuseppe Ippoliti, Alessandra Prospero e Alessandro Scafati.

“Il significato degli scritti di Silone, e di ogni autore impegnato, va cercato tra le righe delle opere che ci ha lasciato – spiega l’autore, Federico Del Monaco – un invito alla lettura, una visione profonda su come affrontare il futuro facendo tesoro di parole che possono arricchire il nostro spirito e dare una forza in più per affrontare i giorni da fare”.

Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Avezzano, a ingresso gratuito.