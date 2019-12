Scuola, open day alla Gianni Rodari

Open day dal 19 dicembre presso la Scuola Primaria di Pile, alle ore 18.00.

L’open day è stato organizzato dall’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” per supportare ed informare le famiglie in vista delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2020/2021.

Durante l’open day bambini e genitori avranno la possibilità di visitare le strutture e conoscere l’offerta formativa della scuola.

“Una scuola che – come si legge in una nota inviata dall’istituto – con la professionalità, le competenze del corpo docente e non docente concorre a rendere la vita scolastica degli alunni un luogo di formazione e di crescita, di educazione e di istruzione, in un’atmosfera di serenità e fiducia”.

Il dirigente Scolastico, la professoressa Monia Lai, presenzierà all’open day della scuola primaria e secondaria di I grado di Sassa mentre le docenti dei plessi delle scuole dell’infanzia si faranno portavoce delle attività didattiche che coinvolgono i più piccoli.

Di seguito giorni e orari.

Scuola dell’Infanzia di Pile I° Maggio dal 7 gennaio 2020 martedì-mercoledì-giovedì ore 11.00/12.00 e

15.30/16.00 e il lunedì-venerdì ore 15.30/16.00

Scuola dell’Infanzia di Pianola dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 10.30/13.00 e ore 14.30/15.30

Scuola dell’Infanzia San Benedetto dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 09.30/16.30

Scuola dell’Infanzia Pile dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 11.00/12.00

Scuola dell’Infanzia Pagliare Muratura dal 7 gennaio 2020 lunedì-martedì-mercoledì ore 11.30/13.00

giovedì e venerdì ore 11.30/13.00 e ore 14.30/15.30

Scuola dell’Infanzia Preturo dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 11.30/12.30

Scuola dell’Infanzia Sassa Scalo dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 11.30/12.30

Scuola dell’Infanzia Roio dal 7 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ore 11.00/12.00 e ore 14.30/16.30

Scuola primaria di Pile giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 18.00 e sabato 18 gennaio dalle ore 16.30

Scuola primaria di Pianola martedì 14 gennaio ore 14.45/16.15 e giovedì 16 gennaio ore 14.45/16.15

Scuola Primaria di Preturo lunedì 13 gennaio ore 17.00/19.00 (presso il muspino di Sassa)

Scuola primaria di Roio giovedì 16 gennaio ore 14.00/19.00

Scuola primaria di Sassa lunedì 13 gennaio ore 17.00/19.00 (muspino)

Scuola secondaria di I°Grado di Sassa venerdì 17 gennaio ore 16.30/19.00 (muspone)