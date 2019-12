La Pasticceria Regina si rifà il look per Natale e inaugura il nuovo punto vendita di via Cutina nella frazione di Paganica sabato 21 dicembre.

La Pasticceria Regina dà appuntamento ai suoi clienti dalle 16 in poi per mostrare il nuovo spazio, moderno, ma soprattutto eclettico per quanto riguarda le dolcissime proposte.

La Pasticceria vuole essere Regina di nome e di fatto e offrire dalla colazione al thè prodotti di qualità, con materie prime ricercate per coccolare i tanti clienti che da quasi 20 anni continuano a scegliere Piero ed Enrica Bontempo, due fratelli, ma soprattutto due imprenditori aquilani che hanno puntato sull’azienda da giovanissimi.

Nel 2004 i giovanissimi Piero ed Enrica iniziano l’avventura nella storica Pasticceria Regina gestita dagli zii Giustino e Regina. L’esperienza diretta in Laboratorio e Punto Vendita consente fin da subito l’acquisizione dei primi segreti e delle prime regole dell’Arte Bianca.

La Pasticceria Regina è rinata nel Gennaio 2010 dopo il terremoto dell’Aquila dalla forza e volontà della Famiglia Bontempo (Papà Giuseppe e mamma Mirella) e dei figli Piero ed Enrica.

Importante nella formazione e nella crescita dell’azienda il contributo fornito dal maestro Mario Morri, direttore della scuola Arte Dolce di Rimini, che ha dato il via a quella che per Piero ed Enrica è diventata un’esperienza gratificante e piena di soddisfazioni, nonchè una passione.

“I numerosi riconoscimenti e la stima quotidiana dei nostri clienti sono il risultato dell’amore per questo mestiere, realizzato con grande fantasia e spasmodica cura dei particolari”, è il commento di Piero ed Enrica.

Per la Pasticceria Regina c’è stata anche la gratificante esperienza del piccolo schermo; nel settembre 2014 Piero ed Enrica fanno la loro prima esperienza in TV partecipando in diretta su RaiUno al cooking show “Dolci dopo il Tiggì” condotto da Antonella Clerici e con giuria condotta dai maestri Salvatori De Riso, Luca Montersino, Guido Castagna e Roberto Lestani.

