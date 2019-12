L’Aquila – Giovedì cieli molto nuvolosi nella mattinata ma con tempo asciutto; deboli piogge sono attese invece nelle ore pomeridiane, le quali si andranno rapidamente ad esaurire nel corso della serata. Temperature comprese tra +5°C e +8°C.

In Abruzzo condizioni di tempo prevalentemente stabile al mattino anche se non si escludono locali pioviggini specie sulle coste. Al pomeriggio le piogge si estenderanno a tutta la regione ma queste di esauriranno rapidamente in serata con cieli poi irregolarmente nuvolosi sia sul litorale che sulle zone interne.

In Italia giornata all’insegna del tempo instabile al Nord Italia, con precipitazioni sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutti i settori. Fenomeni anche intensi sono attesi specie sul Friuli, con neve poi sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri. Piogge e pioviggini sulle regioni centrali soprattutto nelle ore diurne, con i fenomeni che andranno man mano esaurendosi dalla serata. Addensamenti sparsi anche compatti dalla notte su tutti i settori ma con tempo generalmente asciutto. Condizioni di maltempo al Sud, con acquazzoni e temporali che potranno assumere localmente anche carattere di nubifragio specie sui settori peninsulari. Tempo in miglioramento dalla nottata con fenomeni in esaurimento.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)