Si è spento Mauro D’Eramo, ex direttore generale Asl

L’AQUILA – Mondo della sanità in lutto. È morto Mauro D’Eramo, ex direttore generale della Asl di Chieti.

Mauro D’Eramo aveva 84 anni. Due mesi fa era stato colpito da un’ischemia cerebrale, ma sembrava essersi ripreso.

Ieri sera, mentre si trovava all’interno della sua abitazione a Roma, ha avuto un nuovo malore e per lui non c’è stato nulla da fare. Lo riporta reteabruzzo.com.

Mauro D’Eramo era conosciuto in tutto l’Abruzzo, in virtù della sua attività da medico e dirigente Asl. In passato era stato assessore del Comune di Sulmona, nella giunta Centofanti. Originario di Introdacqua negli anni ’80 diresse l’Ospedale Sant’Eugenio nella capitale. Poi fu direttore amministrativo dell’Ospedale di Civitavecchia, dal ’92 al ’97 ricoprì il ruolo di direttore generale della Asl di Chieti.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 19 dicembre, nella chiesa di Introdacqua.