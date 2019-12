Villa Duca degli Abruzzi, la bellezza della vita insieme

L’AQUILA – Villa Duca degli Abruzzi, protezione e socialità.

Si trova in pieno centro storico, ma lontano da caos e traffico, la residenza privata protetta Villa Duca degli Abruzzi, un’oasi di serenità per tanti anziani che hanno scelto la vita di comunità per trascorrere insieme le proprie giornate.

La struttura, attiva a L’Aquila dal 2012, dopo il cambio di gestione del luglio 2019 è gestita dalla Medica Salus Gest srl e rappresenta la prima e unica residenza protetta privata attiva in città. Lontana anni luce dai “dormitori/parcheggi” per anziani, Villa Duca degli Abruzzi fa della socialità e della vita attiva di comunità il suo punto di forza.

A Villa Duca degli Abruzzi non si “sopravvive”, ma si vive in pienezza all’interno di un variegato angolo sociale aperto alla città e alle attività di ogni genere, dentro e fuori la struttura, per una piccola comunità che si muove ai ritmi e con gli schemi di una grande famiglia. A rivolgersi alla struttura, anche persone autosufficienti al 100%, che hanno preferito la socialità della residenza protetta al vivere in solitudine. Qualcuno guida ancora regolarmente. Presenti anche picccoli nuclei formati da marito e moglie, fratello e sorella, che “allargano” i propri orizzonti familiari in favore di una socialità più ampia e inclusiva.

Circa 90 anni l’età media degli ospiti di Villa Duca degli Abruzzi ed è questa la prima sorpresa. La vita di comunità è un toccasana per tutti e lo dimostrano i nuovi ingressi di anziani in difficoltà che nel giro di pochi giorni ritrovano buon umore e vigore. Nessuna “bacchetta magica”, ma la forza del vivere in un contesto sociale attivo. “Si avvicina l’inverno, cominciamo a inserire la polenta nel menù? A casa la mangiavo sempre, col freddo”. In cucina, l’ultima distinta signora entrata nella grande famiglia di Villa Duca degli Abruzzi prende qualche informazione. Il cuoco sorride, nessun problema. La cucina interna lavora quotidianamente in base alle esigenze degli ospiti e con un minimo di organizzazione si riesce ad accontentare tutti. E non solo per quanto riguarda la cucina. Gli ospiti possono accedere a numerosi servizi alla persona a cadenza settimanale, dal parrucchiere al podologo, fino a quelli che coprono esigenze più spirituali, come la Santa Messa, celebrata in struttura tutte le domeniche.

Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti, internet, serate di musica dal vivo e karaoke. Per i più attivi e per chi necessità di attività riabilitative, c’è la palestra a disposizione, mentre per i culturalmente più curiosi, seguitissimi corsi di pittura. Insomma, nessun limite alla fantasia e alle inclinazioni personali degli ospiti, che all’interno della struttura trovano stimoli e strumenti per tutti i gusti, anche se la giornata non si esaurisce all’interno della struttura, ma comprende attività di “vicinato” e passeggiate in centro, per coloro che – tempo permettendo – preferiscono due passi all’aria aperta.

La residenza protetta è dotata anche di elettrocardiografo e defibrillatore.

Per maggiori informazioni e contatti è attivo il sito web https://www.villaducadegliabruzzi.com/

Pubbliredazionale a pagamento