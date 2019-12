Tribunale di Avezzano, proroga fino al 2022

TRIBUNALI. Proroga fino al 2022 per i Tribunali d’Abruzzo, sospiro di sollievo per il Tribunale di Avezzano. A giorni l’approvazione nel Milleproroghe.

La spada di Damocle che pende sul futuro dei Tribunali minori d’Abruzzo ne sanciva l’attività fino al 2021. Un anno in più è il tempo concesso dalla nuova proroga in arrivo, annunciata dalla deputata Pd, Stefania Pezzopane.

“Mancano pochi giorni all’approvazione da parte del governo del cosiddetto Decreto Milleproroghe, e all’interno si sta inserendo la proroga fino al 2022 per i Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Una buona notizia per i nostri territori, molto attesa e per la quale questa maggioranza ed il governo, sono impegnati da tempo”.

“Il mio impegno, assieme ai colleghi parlamentari del territorio e con il sottosegretario Castaldi, sarà per definire il percorso per una soluzione di riforma definitiva della geografia giudiziaria, che salvaguardi i presidi di giustizia sui territori. Intanto con la proroga al 2022, un intero triennio, i Tribunali potranno programmare la loro attività per il meglio.”