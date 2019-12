Il Gran Sasso dallo spazio con Luca Parmitano

L’AQUILA – Il Gran Sasso visibile dallo spazio. Il paesaggio invernale del gigante d’Abruzzo viene immortalato dall’astronauta dei record Luca Parmitano.

Una foto che cattura lo sguardo e che non ha bisogno di molte spiegazioni. Luca Parmitano regala lo scatto speciale a tutti coloro che lo seguono, per un momento della sua Mission Beyond che sa dell’Abruzzo più autentico, quello di montagna.

Paesaggi invernali: Gran Sasso. Quattro parole per commentare lo scatto che sfiora i 4mila like in meno di due ore. E finisce, ovviamente, per essere notato e ripreso dalla pagina dell’Abruzzese Fuori Sede, con la solita irriverente ironia.

Tra quello che dalla terra si nota dallo spazio L’Abruzzese fuori sede cita l’albero di Natale di Pianella, chissà che non si veda anche l’albero di Piazza Duomo a L’Aquila, con i suoi 30 metri uno dei più alti d’Europa. Per poi chiudere con uno dei suoi ormai celebri hashtag, in questo caso l’immancabile #arefacemecelucchie. Allora tutti con gli occhi aperti, il Gran Sasso è maestoso anche dallo spazio.