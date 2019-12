Corecom, 114mila euro a rischio

REGIONE ABRUZZO – Corecom fermo da 5 mesi, l’allarme del componente anziano Gentile: “Rischiamo di perdere 114mila euro”.

Conferenza stampa questa mattina, convocata dal componente anziano del Corecom, Ottaviano Gentile, per denunciare la situazione di stallo venutasi a creare nel Comitato, a seguito del termine del mandato del presidente Filippo Lucci. Non è stato ancora nominato il successore e le attività del Comitato regionale per le comunicazioni sono ferme. “Ho chiesto per due volte un incontro con il Presidente della Regione Marsilio e il Presidente del Consiglio Sospiri – ha dichiarato Gentile – ma senza esito”. La situazione di stallo si è venuta a creare a seguito della posizione del dirigente che per il tramite del Responsabile ufficio di supporto ha fatto sapere che il Corecom non può riunirsi senza presidente, mentre il componente anziano – supportato da un parere dell’Ufficio legislativo richiesto dal consigliere regionale Angelosante – ritiene che invece il Comitato possa riunirsi, anche se – con soli 2 componenti – è costretto a deliberare all’unanimità.

Ad ogni modo, senza riunioni del Corecom, attività bloccate: “Rischiamo di perdere, se non li abbiamo già persi – ha sottolineato Gentile – 114mila euro dell’Agicom, senza contare i cittadini che aspettano il rimborso di oltre 57mila euro, tra rimborsi, storni e indennizzi”.

Insomma, fondi a rischio e cittadini in attesa che si sblocchi la situazione; con le attuali posizioni in campo ciò potrà avvenire solo con la nomina del nuovo presidente del Corecom, di competenza del presidente Marsilio, di concerto con il presidente Sospiri.

L’intervista a Ottaviano Genitile.