Zuffa in discoteca, giovane aquilano preso a morsi

L’AQUILA – Finisce male una zuffa in discoteca a Monticchio. Giovane preso a morsi.

Nel locale si festeggiavano cinque neo laureati ed erano presenti più di cento persone. Per motivi poco chiari tra un gruppo di invitati è scoppiata una discussione, che ha coinvolto due giovani aquilani. Dalle parole si è passati alle mani. Secondo la prima ricostruzione dei fatti uno dei ragazzi aquilani – come riporta Il Centro – è stato malmenato, senza apparenti motivi. Poco dopo anche l’amico del giovane, spostatosi nel bagno del locale in cerca del compagno, è stato aggredito e morso sul volto. Per i due necessarie le cure del caso all’Ospedale San Salvatore.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Paganica. Sembra che uno dei due aggressori denunciati – entrambi al momento non individuati – sia riuscito ad allontanarsi dal locale.

Nel locale non ci sono telecamere, ma potrebbero essere visionati filmati e video realizzati con i telefonini. Intanto verranno probabilmente ascoltati i giovani presenti alla festa che potrebbero aver assistito alle aggressioni.