Un defibrillatore per il CSA di Preturo, il dono della Società Menarini

Un nuovo defibrillatore per il centro sociale anziani di Preturo. Il dono della Società Farmaceutica Menarini.

Il CSA di Preturo, Centro Sociale Anziani, aveva, in passato acquistato un defibrillatore che, con il tempo, era diventato ormai inutilizzabile. Recentemente il Consiglio direttivo del Centro aveva deciso, in considerazione delle difficoltà economiche affrontate, di chiedere aiuto al prossimo, attraverso una serie di lettere.

«Una delle tante lettere – spiega Fulgo Graziosi, presidente CSA – è stata indirizzata alla Direzione Generale di Firenze della Società Farmaceutica Menarini e lo spirito di solidarietà non si è fatto attendere».

«La Direzione Generale ha dato incarico al Direttore dello stabilimento aquilano di provvedere con sollecitudine alla fornitura dell’attrezzatura richiesta dal CSA». E la scorsa settimana Fulgo Graziosi è stato contattato dall’Ufficio del Direttore, che ha annunciato un incontro presso il locale stabilimento della Menarini.

Venerdì, alle ore 14.30, si sono incontrati presso la sede della Società Menarini il Direttore dello stabilimento, il Dottor Giuseppe Antonio Irrera e il Presidente del CSA Fulgo Graziosi. «È stata una cerimonia semplice, entusiasmante e carica di emotività. Il Dott. Irrera si è interessato positivamente all’attività sociale svolta dal CSA e ha voluto rivolgere parole di encomio e di apprezzamento, soprattutto per la consistenza dell’attività culturale, ponendo a disposizione le bacheche di comunicazione della Società per l’esposizione delle locandine che il CSA invierà per annunciare spettacoli e conferenze. Inoltre, ha evidenziato che la Menarini ha voluto esprimere la sensibilità dell’Azienda verso problematiche sociali di rilievo, aderendo ad una richiesta di carattere collettivo, riscontrabile, formulata con professionalità e, soprattutto, perché rivolta ad assicurare l’incolumità della comunità locale».

Il Presidente del CSA ha ringraziato doverosamente per il dono natalizio, formulando i migliori auguri di buon lavoro, di Buon Natale al Direttore Irrera e ai dipendenti dello stabilimento aquilano Menarini.