Sci Alpino, podio a Cuneo per la giovane atleta aquilana Sofia Mummolo

Una giovanissima aquilana, la piccola atleta Sofia Mummolo dello Sci club Mountain Project 360 si è classificata seconda nella categoria “baby 1” di sci alpino.

Sofia Mummolo, tesserata Sci Club Mountain Project 360 e allenata da Dino Milani e Valentina Rossi si è classificata seconda nel Gigante della International Skigame.

L’evento dedicato allo sci alpino a cui Sofia Mummolo ha partecipato, si è svolto a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo.

Contento per il risultato tutto il gruppo che ha preparato Sofia, dal presidente dell’associazione Dino Milani, al maestro di sci Christian Ceddia, che ha seguito questa giovanissima promessa dello sci fin dai suoi primi passi.

“Dovremmo essere tutti molto fieri del nostro territorio, naturalmente predisposto per una disciplina come lo sci alpino. Tutti gli sport in generale che sono legati alla montagna sono un po’ il nostro fiore all’occhiello. Una priorità su cui reputo utile fare degli investimenti ad hoc non solo come potenzialità per giovani atleti come Sofia ma proprio come volano per il rilancio della nostra economia”, spiega Ceddia sentito dal Capoluogo.