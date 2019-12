L’Aquila Canta con il Cuore

Successo per “Canta con il Cuore”, la manifestazione natalizia dei cori parrocchiali aquilani e non solo.

Si sono riuniti nella tenda chiesa della Parrocchia San Giovanni Battista in Pile, i sei cori parrocchiali che all’insegna della semplicità hanno voluto regalare una serata di emozioni ed atmosfere natalizie in una chiesa gremita di spettatori. Prima edizione di “Canta con il Cuore” riuscitissima, quindi, seguita e ideata dal Maestro Alberto Martinelli. “Un ringraziamento speciale – scrivono i promotori dell’evento – va al parroco Don Ramon che ha permesso l’organizzazione, alla Corale Sant’Antonio che ha posto le basi, insieme al Maestro Martinelli, per il successo di questo primo appuntamento natalizio, e a tutti i cori parrocchiali che hanno accettato con entusiasmo al nostro invito.”

I cori protagonisti della prima edizione di “Canta con il Cuore”, svoltasi il 14 dicembre 2019, sono stati:

-Coro Santa Maria della Pace di Capestrano (Direttore Mimmo Colantonio)

-Coro parrocchiale Santa Rita dell’Aquila (Direttore Piero Pacifici)

-Coro parrocchiale Santo Stefano di Pizzoli (Direttore Nicola Fusilli)

-Coro parrocchiale San Pietro Apostolo di Coppito (Direttrice Marcella Panella)

-Coro Diocesano Giovanile San Massimo (Direttore Davide Castellano)

-Corale Sant’Antonio (Direttore Alberto Martinelli [in foto])