Corso stretto, slittano i lavori: tunnel pedonale anche per le feste

L’AQUILA – Corso stretto il tunnel resta anche a Natale. Slittano i tempi per il via dei lavori di messa in sicurezza del palazzo pericolante, all’angolo di via del Carmine.

Si allungano i tempi. Il Corso stretto sarà ancora occupato dal corridoio pedonale, che consentirà il transito in sicurezza, almeno fino alle prossime festività. Il Comune dell’Aquila avrebbe preferito cominciare i lavori prima, per tentare di smontare il tunnel e rendere il passeggio più agevole, in considerazione dei flussi di gente che attraverseranno il corso nei giorni di festa.

Le opere che dovranno partire riguarderanno, come sottolinea Il Messaggero, lavori provvisori: non si tratta delle ricostruzione vera e propria del palazzo a rischio sul Corso stretto.

Il Genio Civile ha chiesto all’ente alcune integrazioni al progetto dei lavori, presentato più di due settimane fa. Integrazioni subito inserite dal Comune nel piano progettuale. Il contrattempo, però, c’è stato ed è all’origine dei ritardi che faranno slittare gli interventi sul palazzo, a questo punto da rimandare a dopo Natale. Una volta partiti i lavori sarà necessario un mese di tempo per la conclusione delle attività che restituiranno il regolare transito sul Corso stretto.

La questione relativa ai lavori da realizzare al Palazzo – che si trascina da tempo – non è semplice, anzi. Ci sono in corso alcuni contenziosi e ballano i diversi interessi delle parti. Da un lato la ditta che eseguiva i lavori, dall’altro la proprietà dell’edificio, senza dimenticare gli interessi dei commercianti e del Comune stesso, chiamato a garantire la pubblica incolumità.