Avezzano Calcio, dietro front: Liguori resta

Dopo l’annuncio delle dimissioni, Andrea Liguori torna sui suoi passi e resta alla guida della panchina del Dei Marsi.

Come intuito ieri in occasione dell’intervista post gara a Gianni Paris, le dimissioni di Andrea Liguori, inaspettate, per certi versi, per lo stesso presidente e per lo staff dirigenziale, sono state oggetto di chiarimento nella giornata di oggi. Per chi abbia letto tra le righe le dichiarazioni dell’avvocato e romanziere avezzanese, se mai fosse arrivata la conclusione del rapporto di fiducia che lega il tecnico alla società e alla squadra, non era di certo questo il momento. Liguori sulla graticola, questo è certo, come più volte sottolineato negli ultimi giorni da Paris, eppure gli veniva riconosciuta l’attenuante di una rosa non ancora completa.

«In settimana arriveranno gli ultimi rinforzi, poi farò le mie riflessioni sull’allenatore.» Il concetto era sufficientemente chiaro da lasciare intendere una certa insoddisfazione dei piani alti nei confronti del rendimento della squadra.

Stamani il faccia a faccia tra le parti, culminato nella nota ufficiale della società apparsa sul profilo facebook dell’Avezzano Calcio intorno alle 17:00 di oggi.

“A seguito di un incontro risolutorio, avvenuto stamane, il tecnico Andrea Liguori viene confermato alla guida dell’Avezzano Calcio: il Patron Paris dà piena fiducia, a tempo indeterminato, all’allenatore che prosegue il suo cammino sulla panchina biancoverde.””

Abbiamo raggiunto telefonicamente Gianni Paris per un commento sul cambio di direzione del tecnico.

«Ci siamo parlati e abbiamo chiarito la situazione. – ha dichiarato il presidente – Io gli ho spiegato le ragioni della mia delusione e poi gli ho confermato la mia fiducia a tempo indeterminato. Lo spogliatoio è dalla sua parte e non volevo creare ulteriori problemi, né destabilizzare un momento già di per sé complicato.»

Stasera, in occasione della cena di fine anno che coinvolgerà gli allievi dell’Avezzano Calcio, il DS Iacovitti e Gianni Paris avranno modo di fare il punto sul mercato di riparazione e in particolare sulla trattativa che dovrebbe portare a via Ferrara Hugo Martinez, trequartista paraguaiano col quale i contatti vanno avanti ormai da qualche giorno. Arriveranno in prova un paio di ragazzi 2000 e si cercherà di definire l’interesse verso Wilson Cruz, attaccante brasiliano ex, tra le altre, di Sora, Albalonga e Vis Pesaro (con la quale vinse il campionato di serie D nella stagione 2017/18).

