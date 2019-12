Natale in Abruzzo, la guida agli eventi

Abruzzo ma non solo; ecco una guida di eventi itinerante per trascorrere in famiglia le feste di Natale e Capodanno.

“Mamma, papà dove mi portate?” Eventi di Natale, Capodanno ma anche fino alla Befana per grandi e piccini.

L’AQUILA

L’Aquila ospiterà i Mercatini di Natale, da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020. Dalle ore 9 alle ore 21 i Mercatini vestiranno a festa Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele e Corso Federico II. Organizzati dalla CNA, Associazione di L’Aquila. Al Terminal Bus di Collemaggio, dalle 9 alle 22, gli stand e le bancarelle allestite da Fiva Confcommercio.

Da domenica 8 dicembre a martedì 7 gennaio 2020, il mercatino solidale per l’adozione di pigotte del Punto Unicef – Comitato L’Aquila. L’appuntamento sarà a Piazza Duomo, dalle ore 9 alle 22.

Mercatini di Natale, sabato 14 e domenica 15 dicembre

L’Aquila festeggerà il Natale, in anticipo, anche nei giorni 14 e 15 dicembre. In programma l’evento “Aspettando il Natale”, al Palazzetto dei Nobili. Si tratta della quarta edizione dell’iniziativa ideata e gestita dai ragazzi dell’aad Bandierai dei Quattro Quarti. Il 14 dicembre alle ore 9,30 ci sarà l’apertura dei mercatini di Natale, con tante idee regalo, curiosità e giochi medievali. Mercatini che andranno avanti, nell’ambito del programma dell’iniziativa, anche nella giornata di domenica, sempre a partire dalle 9,30.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Coppito l’evento di solidarietà Il Magico Mondo di Babbo Natale. Nel pomeriggio e nella serata di sabato 14 previsti mercatini natalizi e diversi stand enogastronomici, in una tecnostruttura riscaldata in Piazza Rustici. I mercatini saranno presenti anche domenica, con gli stand enogastronomici aperti per il pranzo.

Domenica 15 dicembre Mercatino di Natale anche a Molina Aterno: stand con prodotti tipici locali, artigianato, bigiotteria. Laboratorio gratuito di attività per i più piccini.

Mercatini di Natale, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dicembre

Il 20 dicembre la magia personalizzerà i Mercatini di Natale promossi da L’Aquila Young in centro storico. Dalle 17 alle 23 di sabato andranno in scena i Mercatini di Natale a tema Harry Potter. Sabato e Domenica apertura alle 10. L’evento unirà mercatini, intrattenimento, teatro e street food.

Mercatini di Natale, domenica 29 dicembre 2019

Dalle ore 9 alle 21 la Mostra Mercato Artigianato Artistico, un mercatino agroalimentare presso la Villa Comunale, promosso dalla CNA Associazione di L’Aquila. Dalle 10 alle 19 i Mercatini artigianali a Sant’Elia, nella Parrocchia san Lorenzo, a cura di Manfredi Gelsomino.

BORBONA

Dopo il successo dello scorso fine settimana Borbona vedrà la riapertura dei Mercatini Natalizi da sabato 14 dicembre fino al 6 gennaio, vi ricordiamo che le visite allo splendido Presepe “Paese Natale” sono possibili tutti i giorni ed a qualsiasi ora.

IL PROGRAMMA

14 – 15 dicembre 2019

esposizione oggetti artigianato locale ed enogastronomia di prodotti tipici locali. “Raccontiamo fiabe” presso la Biblioteca di Borbona; Laboratori creativi dedicati ai bambini; Tour con carrozza trainata da cavalli per la visita al borgo; zampognari; visite al Presepe con racconti sulla Natività; zampognari.

21 – 21 dicembre 2019

esposizione oggetti artigianato locale ed enogastronomia di prodotti tipici locali. “Raccontiamo fiabe” presso la Biblioteca di Borbona; Laboratori creativi dedicati ai bambini; Tour con carrozza trainata da cavalli per la visita al borgo; zampognari; “Narrazione degli antichi Natali ricette tipiche e personaggi” voci dalla RSA; visite al Presepe con racconti sulla Natività

28 – 29 dicembre 2019

Mercatino del riuso dedicato anche al Capodanno; Tour con carrozza trainata da cavalli per la visita al borgo; prodotti enogastronomici tipici.

4 – 5 gennaio 2020

esposizione oggetti artigianato locale ed enogastronomia; laboratori dedicati ai bambini, a cura del Centro giovanile; Racconti sull’Epifania a cura della Biblioteca; Tour con carrozza trainata da cavalli per la visita al borgo; visite al Presepe con racconti sulla Natività

Nascita di “Paese Natale”

18 anni fa si decise di realizzare un presepe artigianale adoperando tutte le capacità creative dei nostri concittadini. Il risultato fu entusiasmante, in molti lavorarono per poter raccontare un pezzo di storia o di tradizione. È cosi che è nato “ Paese Natale”. Il presepe per noi rappresenta il nostro paese in miniatura ove intorno alla natività si raccontano le arti e i mestieri dei nostri padri. Nel corso di questi anni è stato ampliato ed arricchito, cosi come avverrà anche quest’anno. Si caratterizza per essere ogni anno realizzato in modo diverso ed essere visitato al suo interno come una passeggiata fatta nel paese riconoscendo via via i suoi luoghi. La tensostruttura di 150 mq, che lo ospita viene collocata nella piazza centrale di Borbona, da li parte ogni attività e li si conclude ogni festa. Quest’anno il presepe di Borbona, ormai da tutti definito monumentale, verrà inserito nel percorso turistico della valle del primo presepe.

PESCARA

Il programma degli appuntamenti in piazza Salotto tra dicembre 2019 e gennaio 2020: gli ospiti, i giorni e i dettagli

Il Comune di Pescara ha ufficializzato il calendario delle manifestazioni di “Teatro sotto il Cielo” che si svolgeranno all’interno della cupola trasparente installata in piazza della Rinascita.

Il progetto è ideato e curato dall’Acs (Abruzzo Circuito Spettacolo), vincitore del bando di gara indetto dal Comune.

Gli appuntamenti del cartellone di “Teatro sotto il cielo” in Piazza Salotto in programma dal 7 dicembre al 6 gennaio si suddivideranno in due tipologie (a seconda dell’allestimento e del periodo).

Il primo allestimento (dal 7 al 18 dicembre), prende il nome di “Dome Theatre”.

All’interno della “cupola” verranno installati palco e sedute per concerti, spettacoli teatrali, circo contemporaneo, magia e comicità.

Il secondo allestimento, denominato FantaBosco (dal 22 dicembre al 6 gennaio), all’interno verrà allestita una scenografia realizzata da Chiediscena con laboratori, spettacoli e percorsi ludici.

In totale la struttura ospiterà, nel periodo delle festività natalizie a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, 10 concerti, circa 40 spettacoli di vario tipo, per bambini, itineranti nel Fantabosco, o per tutta la famiglia, 6 tipologie di laboratori creativi, 12 tra animatori, docenti esperti e personale di accoglienza, circa 40 ore di animazione e laboratori per bambini curati da Raffaella Mutani e un Fantabosco con 260 metri quadrati di scenografia.

Per l’occasione, inoltre, l’assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Pescara avvierà una raccolta fondi (realizzata sia attraverso donazioni libere che tramite la vendita degli spettacoli a pagamento) il cui ricavato verrà devoluto all’acquisto di apparecchiature sanitarie per l’Unità Operativa di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara.

Qui di seguito il programma completo degli eventi con dettagli su giorno, orario, tipologia di appuntamento ed eventuali ospiti (la programmazione musicale è curata da Carlo Michini e Flavia Massimo, mentre il Fantabosco sarà realizzato da Chiediscena e dallo scenografo Filippo Iezzi):

sabato 14 dicembre

-16.30 I tre porcellini Teatro ragazzi

-18.00 I tre porcellini Teatro ragazzi

domenica 15 dicembre

-11.00 Christmas party Magia

-16.30 Christmas party Magia

-17.30 Christmas party Magia

-22.30 A Toys orchestra – Enzo Moretto Musica

lunedì 16 dicembre

-22.30 Spiritual trio – Fabrizio Bosso Musica

martedì 17 dicembre

-22.30 Orchestra Sinfonica Abruzzese e Nino Germano Musica

ALLESTIMENTO FANTABOSCO:

domenica 22 dicembre

-10.00/13.00 laboratori/animazione Laboratori

-16.30 Aerial christmas Circo contemp.

-2019 18.00 Aerial christmas Circo contemp.

-22.30 Concerto: Grazie dei fiori – Erica Mou Musica

lunedì 23 dicembre

-11.00 Meditazione concerto Musica

martedì 24 dicembre

-16.30/19.30 laboratori/animazione Laboratori

mercoledì 25 dicembre

-16.30/19.30 laboratori/animazione Laboratori

giovedì 26 dicembre

-11.00 I folletti di Santa Claus Spett. itinerante

-11.30 I folletti di Santa Claus Spett. itinerante

-12.00 I folletti di Santa Claus Spett. itinerante

-16.30 I folletti di Santa Claus Spett. itinerante

-17.00 I folletti di Santa Claus Spett. itinerante

-17.30 I folletti di Santa Claus Spett. itinerante

-18.00 I folletti di Santa Claus Spett. itinerante

-18.30 I folletti di Santa Claus Spett. itinerante

-19.00 I folletti di Santa Claus Spett. itinerante

venerdì 27 dicembre

-16.30/19.30 laboratori/animazione laboratori

-22.30 Gold Mass Musica

sabato 28 dicembre

-16.30/19.30 laboratori/animazione Laboratori

domenica 29 dicembre

-16.30/19.30 laboratori/animazione Laboratori

-22.30 Red dress delay Musica

lunedì 30 dicembre

-10.30 Dove è finito babbo Natale? Teatro ragazzi

-11.30 Dove è finito babbo Natale? Teatro ragazzi

-16.30 Dove è finito babbo Natale? Teatro ragazzi

-17.30 Dove è finito babbo Natale? Teatro ragazzi

-18.30 Dove è finito babbo Natale? Teatro ragazzi

martedì 31 dicembre

-16.30/18.30 laboratori/animazione Laboratori

mercoledì 1 gennaio

-16.30/19.30 laboratori/animazione Laboratori

giovedì 2 gennaio

-16.30/19.30 laboratori/animazione Laboratori

venerdì 3 gennaio

-11.00 Il bosco delle meraviglie Spett. itinerante

-11.30 Il bosco delle meraviglie Spett. itinerante

-12.00 Il bosco delle meraviglie Spett. itinerante

-16.30 Il bosco delle meraviglie Spett. itinerante

-17.00 Il bosco delle meraviglie Spett. itinerante

-17.30 Il bosco delle meraviglie Spett. itinerante

-18.00 Il bosco delle meraviglie Spett. itinerante

-18.30 Il bosco delle meraviglie Spett. itinerante

-19.00 Il bosco delle meraviglie Spett. itinerante

sabato 4 gennaio

-16.30/19.30 laboratori/animazione Laboratori

domenica 5 gennaio

-16.30/19.30 laboratori/animazione Laboratori

lunedì 6 gennaio

-16.30/19.30 laboratori/animazione Laboratori

SULMONA

Fino al sei gennaio Sulmona con il suo centro storico avrà appuntamenti che spazieranno in tutti i campi dal teatrale, musicale, alla recitazione, presentazione di libri, mercatini, festival del cioccolato, concerti musicali in teatro, fiere dolciarie, ed altro ancora.

Non mancheranno visite guidate della città per far scoprire e conoscere ai turisti le bellezze secolari, la storia millenaria della città di Sulmona, patria del poeta latino Ovidio.

L’amministrazione comunale, d’intesa ed insieme alle associazioni, ha tenuto molto all’allestimento di questo nuovo cartellone natalizio; per la notte di San Silvestro è in programma l’evento in piazza, al fine di realizzare sempre la fondamentale coesione sociale, con il tradizionale brindisi allo scoccare della mezzanotte.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Sulmona il Mercatino delle Pulci, in centro storico, organizzato dall’Aima Associazione Italiana Mercati Ambulanti.

Il primo evento in programma per questi giorni è lo spettacolo di prosa Pesce d’Aprile il 14 dicembre alle ore 21, Scugnizza allestito dalla compagnia italiana operetta in programma il 15 alle 17,30, Uno Nessuno centomila con Enrico Lo Verso il 16 dicembre, il concerto di capodanno il primo gennaio alle 17,30 eseguito dell’orchestra sinfonica della radio di Kiev.

L’ultimo appuntamento del cartellone è previsto per il 6 gennaio con “Arriva la Befana”, evento che avverrà sempre nel centro storico a partire dalle ore diciassette e trenta, in collaborazione con il gruppo Alpini di Sulmona.

Il 31 dicembre, si avrà l’evento in piazza con musica e balli della tradizione abruzzese con il tradizionale brindisi di mezzanotte, appuntamento che avrà luogo in Piazza XX Settembre.

ASCOLI

“Etsy. Made local Italy’, è il mercatino artigianale in programma il 14 e 15 dicembre, nel chiostro di San Francesco e al polo culturale di Sant’Agostino.

Il programma della due giorni prevede: sabato prossimo, dalle 10 alle 20, nel chiostro di San Francesco, mercatino di Natale dei creativi e artigiani Etsy locali, dalle 16 alle 17, all’auditorium di Sant’Agostino, il corso ‘Rivoluzione social media’ per artigiani e piccole imprese a cura di Michele Leodori dell’associazione ‘Lost in Piceno’.

Domenica prossima, invece: dalle 10 alle 11.30, nel chiostro di San Francesco, ‘Art&Food’, ovvero visita guidate del centro storico e degustazione da ‘Dica Duca’, dalle 10 alle 20 il mercatino, mentre, dalle 10 alle 10.50, all’auditorium del polo Sant’Agostino, ‘Sogni di riciclo. Crea il tuo acchiappasogni con la tecnica dell’origami e materiali di recupero’, dalle 11 alle 11.50, ‘Perline e fantasia. Crea il tuo ciondolo con la tecnica del brick stitch’, dalle 15 alle 15.50, ‘Acquerelliamo con le foglie’ e, dalle 17 alle 17.50, ‘Sweet pile. Crea la tua sciarpa in pile’. Info: 320/9085671.

Dai mercatini alle visite guidate, l’associazione di guide turistiche ‘Marche V Regio’ organizza per oggi il tour dedicato ai tesori romanici in travertino.

Si parte da piazza Arringo alle 10. L’itinerario si snoderà tra le chiese romaniche più suggestive della città: San Gregorio Magno, Santa Maria Intervineas, SS. Vincenzo e Anastasio, Sant’ Agostino e Sant’ Andrea Apostolo. Al termine della visita, degustazione da ‘Ozio’. Info: 347/6590764 o 348/3950622.

CHIETI

Sabato 14 dicembre arriva “La carrozza di Babbo Natale”, che trainata da un cavallo inviterà i bambini a salire e girare con Babbo Natale per le vie del centro. Domenica 15, per la prima volta in città, dopo oltre 300 comuni d’Italia che lo hanno già ospitato, arriva il Legnogiocando, attività culturale, intelligente e divertente con oltre 20 giochi in legno di una volta per il divertimento di tutta la famiglia.

Sabato 21, spettacolo poetico itinerante “Tra le nuvole” del Teatro di strada della Baracca dei Buffoni, compagnia premiata in diversi festival nazionali ed internazionali.

Sabato 28 si terrà il tradizionale concerto gospel con uno dei cori più importanti del centro Italia che interpreterà brani originali e canti tradizionali nella chiesa San Giuseppe alle ore 21.

E poi festa del cioccolato (21 e 22 dicembre), il concerto dell’orchestra della scuola Salvo D’Acquisto (18 dicembre), l’esibizione dei Centro diurni per anziani con il coro “San Salvo in…canto” (12 dicembre), interessante l’iniziativa della parrocchia di San Salvo Marina con “Il Natale dei Talenti” (14 e 15 dicembre).

Domenica 5 gennaio, alle 16, nella palestra di via Verdi, seconda edizione Tombola umana a cura Pro Loco; alle 18, nelle in centro, La Pasquetta, a cura degli Amici della Pasquetta.

Lunedì 6, alle 16,30, teatrino dei burattini.

NATALE A TERAMO

Il Natale cittadino del 2019 si caratterizzerà, inoltre, per l’omaggio a Ivan Graziani. Versi delle sue canzoni più famose saranno proiettati in via Capuani, che diventerà per il periodo natalizio la strade dedicata al cantautore teramano.

Il ricordo di Graziani ispirerà anche “Pigro”, la rassegna di giovani musicisti che tornerà in città proprio durante le feste. Il programma sarà arricchito da “Teramo jazz”, mostre e altri appuntamenti culturali di cui si sta occupando l’assessore Andrea Core.