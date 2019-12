Malore durante il motocross, motociclista in ospedale

Incidente nella zona del colle Savente, ha un malore mentre fa motocross e finisce a terra. Soccorso in eliambulanza.

Intervento dell’elicottero del 118 per un incidente avvenuto in montagna, nella zona del colle Savente, a Sulmona. A finire in ospedale, un motociclista, che – mentre era impegnato in attività di motocross – ha avuto un malore ed è finito a terra.

Sul posto, gli operatori del 118 e l’eliambulanza. Il motociclista è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.