Hot Rod Garage, american style per la pecora aquilana

L’Aquila – La pecora aquilana in veste americana, ci pensa Hot Rod Garage. Da due mesi l’old style dell’Hot Rod Garage è sinonimo di qualità in salsa vintage: novità in arrivo e un gustoso aperitivo alla Vigilia di Natale.

Fiera della sua nuova attività la titolare Michela Celi che, investendo nel proprio sogno e con determinazione, tanto impegno e dedizione, sfodera con orgoglio i suoi cavalli di battaglia: la pecora alla cottora e il cinghiale, accompagnato da ragù bianco e funghi.

“Cerchiamo di accompagnare l’aquilano in ogni pasto della giornata: siamo nati per questo. Iniziamo dalle colazioni, dove le prelibatezze che si possono gustare vengono preparate direttamente da noi” esordisce Michela Celi, titolare del locale.

Tutti ingredienti naturali nell’Hot Rod Garage dove, di prima mattina, la sbriciolata alla Nutella e la torta di mele sono i piatti forti.

“Successivamente diamo spazio a pranzi veloci dove il cliente può scegliere fra diverse opportunità: primo più un contorno oppure un secondo più un contorno o il menù completo, con un rapporto prezzo\qualità soddisfacente.”

Obiettivo: garantire al cliente una cucina abruzzese che, pur emergendo in una location USA, non tradisce le tradizioni.

“Essendo un risto pub, fra musica dal vivo e aperitivi, i protagonisti di ogni sera sono “la pecora alla cottora” e il nostro “cinghialone” con funghi e ragù bianco.” continua Michela Celi.

Due cavalli di battaglia non indifferenti per Hot Rod Garage: il grande panino con pecora alla cottora e l’enorme panino di cinghiale: un mezzo sfilatino ripieno, quest’ultimo, che ha iniziato a far breccia nel cuore e nello stomaco degli aquilani.

“Noi, dal canto nostro, cerchiamo di esser presenti h24 e proprio per questo sono fiera del Risto Pub “dinner” che ho tirato su. E’ una novità che, ben portata avanti e curata nel dettaglio, vale la pena conoscerla e apprezzarla”.

Novità in vista per l’Hot Rod Garage anche per Natale: nel locale di Via Durini (zona Acquasanta, accanto alla palestra MyGym) alla Viglia si potrà gustare un aperitivo di pesce, dalle 11.00 alle 17.00.

“E’ un’iniziativa a cui pensavamo da tempo. Volevamo condividere con la comunità la gioia del Natale e scambiarci gli auguri con i vecchi e nuovi clienti”

Gli amanti del pesce possono fare affidamento sull’Hot Rod Garage anche nel giorno di Natale per una deliziosa frittura d’asporto: prenotazioni entro il 22.

Pubbliredazionale a pagamento.