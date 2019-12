Calcio, il post L’Aquila-Morro d’Oro

Nel post L’Aquila-Morro d’Oro, terminata 5-1, arrivano le parole dei protagonisti. Ai microfoni della stampa, Andrea Sciarra, vice allenatore de L’Aquila.

“Nel primo tempo, ci hanno fatto soffrire abbastanza. Abbiamo speso tante energie. Per come ci alleniamo e per i giocatori che abbiamo, abbiamo un altro passo nel corso dei novanta minuti. È normale che questo venga fuori in partita. I nuovi arrivi? Sono stati scelti per darci una mano”.

Prosegue Damiano Zanon.

“Abbiamo chiuso bene il girone di andata, contro una squadra ostica, ben organizzata, nonostante sia giovane. Siamo contenti di aver vinto questa partita. Siamo una squadra costruita per vincere, al di là delle squadra che incontriamo. Lavoriamo per migliorare sui problemi che ancora ci sono, come il goal che prendiamo ogni volta”.