Progetto CASE: piove negli alloggi

Alloggi del Progetto CASE interessati da infiltrazioni. La segnalazione a #dilloalcapoluogo: “Quando piove dobbiamo stare con gli ombrelli aperti”.

A #dilloalcapoluogo la segnalazione di un residente in un alloggio del Progetto CASE di Coppito 3, in via Pierpaolo Pasolini, che lamenta infiltrazioni d’acqua all’interno dell’alloggio. Infiltrazioni in più parti che, in giornate con il maltempo come ieri, si trasformano in “pioggia in casa”.

“Abbiamo avvisato il Comune da agosto – spiega il residente – ma non hanno ancora risolto. Ogni volta che piove vengono a fare i sopralluoghi e finisce lì. Ci hanno detto che si tratta di lavori extra per cui c’è bisogno di affidamento dei lavori. Resta il fatto che il problema persiste. Per fortuna oggi c’è il sole”.