Ovindoli, ok del VIA ai nuovi impianti da sci

Il Comitato VIA della Regione Abruzzo ha espresso parare favorevole – seppur con prescrizioni – al progetto dei nuovi impianti da sci a Ovindoli.

I nuovi impianti da sci di Ovindoli, in località Monte Magnola e Valle delle Lenzuola, hanno ricevuto il parere favorevole (con prescrizioni) del Comitato VIA (Valutazione di incidenza ambientale) della Regione Abruzzo.

Il progetto si riferisce a lavori relativi a “piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri con portata oraria massima superiore a 1800 persone”.

Il VIA ha dunque dato parere favorevole, con prescrizioni: dovranno essere predisposte procedure per la gestione delle emergenze in cantiere, sistemi di raccolta reflui a tenuta, impermeabilizzazione aree dei servizi, controllo di qualità sui valori dei parametri analitici e approvazione dell’autorità competente per quanto riguarda i requisiti minimi del Progetto di Monitoraggio Ambientale.

