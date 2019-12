Imobile, porte aperte all’innovazione

L’AQUILA – Festa in via Verdi per l’inaugurazione di Imobile, innovazione e comunicazione digitale al miglior prezzo.

Tanti i cittadini e le autorità, tra cui il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore regionale Guido Quintino Liris, oggi pomeriggio in via Verdi, per l’inaugurazione di Imobile, “il punto di riferimento su cui fare affidamento, in questo periodo storico in cui tutto viaggia sulla comunicazione e sul digitale” hanno spiegato Romualdo Ferrara, Giuseppe Graziosi, Marco Scacchi e il commercialista Stefano Miconi, i 4 soci dell’innovativo punto vendita di Via Verdi. A loro si sono aggiunti Emanuela Colucci, Pasqualino Cipriani e Tiziana Passucci.

Non un semplice punto vendita di telefonia fissa o mobile, ma un supporto informativo per trovare la migliore offerta possibile: “Grazie al fatto che Imobile è plurimandataria di tutte le compagnie telefoniche operanti sul territorio italiano – ha spiegato Miconi – può offrire la migliore soluzione in termini di rapporto qualità/prezzo. Questo restituisce al cliente il miglior servizio, con l’operatore da lui scelto, al prezzo più conveniente in quel momento”.

L’inaugurazione è prevista fino alle 20,30.